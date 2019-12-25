Более 300 cлужащих ЗВО совершили марш-бросок на 30 километров на на полигоне Кирилловский

Сотрудники подразделения войсковой разведки Красносельской мотострелковой бригады ЗВО стали участниками специальных учений приняли участие полигоне Кирилловский в Выборгском районе. Об этом сообщил 47news со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
В тренировке были задействованы более 30 военных. Они совершили марш-бросок длиной в 30 километров, а затем занялись установкой и маскировкой огневых позиций для бронетехники. Кроме того, в лагере условного противника была проведена воздушная разведка, установлены ловушки и организованы засады.
В завершение учений разведывательные подразделения обезвредили и уничтожили условных противников и забрали секретные документы.
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Фото: Пресс-служба ЗВО
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