Более 300 cлужащих ЗВО совершили марш-бросок на 30 километров на на полигоне Кирилловский

Участникам тренировки удалось уничтожить условного противника и добыть засекреченные документы.

Сотрудники подразделения войсковой разведки Красносельской мотострелковой бригады ЗВО стали участниками специальных учений приняли участие полигоне Кирилловский в Выборгском районе. Об этом сообщил 47news со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

В тренировке были задействованы более 30 военных. Они совершили марш-бросок длиной в 30 километров, а затем занялись установкой и маскировкой огневых позиций для бронетехники. Кроме того, в лагере условного противника была проведена воздушная разведка, установлены ловушки и организованы засады.

В завершение учений разведывательные подразделения обезвредили и уничтожили условных противников и забрали секретные документы.

Ранее мы рассказали о том, что летчики ЗВО отработали тактику вертолетных засад в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба ЗВО