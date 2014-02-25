В Ленобласти прокуратура проверит многодневный пожар на мусорном полигоне

Пожар начался еще 2 июля, очаги возгорания находились в глубине полигона, принадлежащего ООО «Авто-Беркут».

Во вторник, 5 июля, стало известно, что Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура проверит процесс ликвидации пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Мшинской в Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, специалисты выявили очаг тления мусора. Уже несколько дней полигон отравляет округу едким запахом. На сегодняшний день на полигоне установили противопожарный барьер, не позволяющий распространиться пожару на лесной массив.

Пожар начался еще 2 июля, очаги возгорания находились в глубине полигона, принадлежащего ООО "Авто-Беркут".

Ранее у поселка Первомайское в Ленобласти появится комплекс по переработке ТКО. Полигон будет находиться в пяти километрах от ближайшего населенного пункта.

Фото: Piter.tv

