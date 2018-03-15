В Ленобласти пенсионер-коллекционер подорвал себя гранатой

Мужчина пытался скрыть наличие у него дома склада боеприпасов.

Днем 14 марта в Киришском районе Ленинградской области прогремел взрыв в жилой пятиэтажке. Как выяснилось, в квартире на пятом этаже подорвался любитель боеприпасов на пенсии.

Медики обнаружили 60-летнего местного жителя в его двухкомнатной квартире на пятом этаже. У него диагностировали рваные раны и ожоги лица и груди. Также у пострадавшего обнаружил сильные повреждения пальцев рук.

Стоит отметить, что сам мужчина заявил, что неудачно взорвал петарду. Однако полицейские в эту версию не поверили и решили внимательнее осмотреть место происшествия. Квартира на улице Энергетиков осталась полностью без стекол. В жилище нашли две тротиловые шашки весом по полкило каждая, а также десять запалов, семьдесят детонаторов, сигнальный и газовый пистолеты. При обыске у пенсионера нашли более четырехсот патронов разный калибров и револьвер системы Наган 1937 года. После найденного арсенала полиция решила поверить и гараж мужчины. Там было найдено дюжина противотанковых мин.

В отношении черного копателя было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов". Коллекционер находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Колтушском шоссе перевернулась "скорая", перевозившая пенсионера с инфарктом.