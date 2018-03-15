На Колтушском шоссе перевернулась "скорая", перевозившая пенсионера с инфарктом

Около Всеволожска в аварию попала машина скорой помощи с пациентом внутри.

Поздно вечером 14 марта на перекрестке Колтушского шоссе и Дорогой Жизни произошла авария. В ДТП около Центральной районной больницы попала машина скорой помощи. Карета перевернулась на проезжей части. В этот момент внутри находился не только медицинский персонал, но и пациент. О происшествии рассказали очевидцы событий.

Представители УГИБДД по региону подтвердили информацию об инциденте. По данным от правоохранительных органов, скорая столкнулась с фургоном, перевозившей строительные материалы. дар оказался такой силы, что первую машину перевернуло. Виновником оказался водитель “Газели”, который отказался пропустить транспортное средство с мигающим сигналом. Шофер двигался от Ладоги по направлению к Дороге Жизни. В результате происшествия пострадало два человека.

В кабине скорой везли пожилого местного жителя, которого забрали с инфарктом. Помимо сердечного заболевания, пациент приобрел травмы. Его состояние оценивается как средней тяжести. В госпитализации нуждается и один из фельдшеров. Пострадавших увезла другая машина скорой помощи.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

