В Ленобласти проходят Дни индустриальных парков

Ленинградскую область в рамках Дней ассоциации индустриальных парков посетила делегация предпринимателей, застройщиков и девелоперов. Опыт региона по созданию и развитию промышленных парков является одним из наиболее успешных в России: 11 парков Ленобласти позволили региону занять 6 место в рейтинге Министерства промышленности и торговли.
Делегация побывала в индустриальных парках "М10" в Тосненском районе, "Гринстейт" в Ломоносовском районе и Северо-Западном нанотехнологическом центре в Гатчине, чтобы пообщаться с резидентами и узнать о возможностях парков. Среди резидентов оказались производитель гофрокартона "ТД ТрансПак", производитель пластиковой упаковки "Эдельвейс", завод по производству электротехнического оборудования "Хакель" и другие предприятия, получившие на базе парков не только необходимую инфраструктуру, но и поддержку региона.
Понятие индустриального парка для отечественной бизнес-практики все еще является относительно новым и неизученным. Промышленным парком называют комплексы, оборудованные производственными цехами, складами, административными и техническими зданиями.
Ранее в Ленобласти запустилась программа бизнес-акселерации для производственного бизнеса.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области
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