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В Ленобласти проходят Дни индустриальных парков
Сегодня, 14:05
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В Ленобласти проходят Дни индустриальных парков

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Ленобласть занимает шестое место в рейтинге индустриальных парков от Министерства промышленности и торговли РФ.

Ленинградскую область в рамках Дней ассоциации индустриальных парков посетила делегация предпринимателей, застройщиков и девелоперов. Опыт региона по созданию и развитию промышленных парков является одним из наиболее успешных в России: 11 парков Ленобласти позволили региону занять 6 место в рейтинге Министерства промышленности и торговли. 

Делегация побывала в индустриальных парках "М10" в Тосненском районе, "Гринстейт" в Ломоносовском районе и Северо-Западном нанотехнологическом центре в Гатчине, чтобы пообщаться с резидентами и узнать о возможностях парков. Среди резидентов оказались производитель гофрокартона "ТД ТрансПак", производитель пластиковой упаковки "Эдельвейс", завод по производству электротехнического оборудования "Хакель" и другие предприятия, получившие на базе парков не только необходимую инфраструктуру, но и поддержку региона. 

Понятие индустриального парка для отечественной бизнес-практики все еще является относительно новым и неизученным. Промышленным парком называют комплексы, оборудованные производственными цехами, складами, административными и техническими зданиями.

Ранее в Ленобласти запустилась программа бизнес-акселерации для производственного бизнеса. 

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги: девелопмент, дни ассоциации индустриальных парков, индустриальные парки ленобласти, минпром, промышленность, развитие
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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