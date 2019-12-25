В Ленобласти проходит модернизация котельных

Теплосети обновят в Гатчинском и Кировском районах.

Правительство Ленинградской области утвердило постановление о распределении субсидий на 2020 год, согласно которому будут отреставрированы 11 объектов ЖКХ, в том числе - котельных. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В общей сложности из областной казны на ремонт объектов теплоснабжения будет выделено 134 миллиона рублей. Мероприятия пройдут в Гатчинском и Киришком районах. Так, в поселке Шум будет проведена реконструкция котельной и насосной установки.

Отметим, что на программу капитального ремонта в текущем и следующем годах было выделено свыше 700 миллионов рублей.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области