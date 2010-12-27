В Ленобласти прогнозируют дождь и отрицательную температуру

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3, днем - от +3 до +8 градусов.

В Ленинградской области 15 октября ожидается дождь и минусовая температура. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, ночью температура составит от -2 до +3 градусов по Цельсию. В нескольких районах пройдет дождь. Северо-восточный ветер достигнет скорости 4-9 м/с. А вот днем температура поднимется от +3 до +8 градусов. Также ожидается повышенное атмосферное давление и умеренные осадки.

Порывы уже северо-западного ветра достигнут до 2-7 м/с.

Ранее "Водоканал Санкт-Петербурга" предупредил о возможном подтоплении улиц.

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