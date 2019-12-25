В Ленобласти проектировщика подозревают в даче взятки сотруднику Госстройнадзора

Данный факт был выявлен в ходе расследования уголовных дел о преступлениях в сфере долевого строительства.

Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело о даче крупной взятки главному специалисту отдела регионального Госстройнадзора. Коммерсант хотел таким способом ускорить процедуру выдачи заключения соответствия объекта всем требованиям.

По версии следователей, в октябре 2019 года представитель предпринимателя передал специалисту Госстройнадзора 170 тысяч рублей. За это проверка на объекте коммерсанта должна была пройти быстрее, а по итогам должно было быть выдано положительное заключение.

Данный факт был выявлен в ходе расследования уголовных дел о преступлениях в сфере долевого строительства.

В начале ноября петербургского чиновника приговорили к условному сроку за покушение на получение взятки.

Фото: Piter.tv