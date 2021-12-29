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В Ленобласти продлили срок задержания няне, которую подозревают в убийстве двухлетней малышки
Сегодня, 19:53
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В Ленобласти продлили срок задержания няне, которую подозревают в убийстве двухлетней малышки

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Срок задержания продлили на 72 часа постановлением от 1 февраля. 

Стало известно, что в Ленинградской области 1 февраля продлили срок задержания няне, которую подозревают в убийстве двухлетнего ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе судов области. 

Так, срок задержания продлили на 72 часа постановлением от 1 февраля. 

Напомним, что  накануне в Мурино задержали 34-летнюю гражданку Кыргызстана, которую подозревают в убийстве 2-летней девочки. В полицию обратилась мать ребенка, 34-летняя гражданка Узбекистана. Она рассказала, что ей позвонила няня и попросила забрать дочку, так как девочке стало плохо. Прибывшая на место женщина обнаружила свою дочь мертвой. На теле малышки имелись гематомы на спине и подбородке.

Ранее петербуржец обвинил знакомого в совершении развратных действий в отношении двухлетней дочери.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, малышка, няня
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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