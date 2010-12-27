В Выборге продают имущество "Национального винного терминала"

Начальная цена - 283,1 млн рублей.

Имущество почти обанкротившегося "Национального винного терминала" (НВТ) выставлено на торги в Ленинградской области. Об этом сообщает Коммерсантъ.

За 283, 1 миллиона рублей можно купить пять административных и хозяйственных зданий общей площадью 900 кв. м, три спиртохранилища на 1,5 тыс. кв. м, производственный корпус на 5,5 тыс. кв. м, а также земельные участки площадью 21 тыс. кв. м и технику. Вырученные от продажи средства распределят среди кредиторов.

ООО "Национальный винный терминал" было зарегистрировано в декабре 1998 года в Выборге. С 1999 года компания обрабатывала, храненила и продавала виноматериалы из России за рубеж. В 2016 году выручка НВТ составила 213 млн руб.

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