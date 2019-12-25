В Ленобласти пробудились змеи

Жителей Петербурга и 47-ого региона просят быть предельно внимательными.

В 47-ом регионе резко возросло количество граждан, пострадавших от укусов ядовитых змей. Особенно активизировались гадюки. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Для того чтобы избежать неприятной встречи с пресмыкающимися, нужно соблюдать правило безопасности: держать дистанцию в два метра, не пытаться сфотографировать змею или еще как-то с ней взаимодействовать. Важно помнить, что у гадюк плохое зрение, но острый слух. Также чешуйчатые не переносят запаха золы и гари.

Если укуса избежать не удалось, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, пить как можно больше воды, и, при возможности – таблетку от аллергии. На рану нельзя накладывать жгут. Прижигать место укуса тоже категорически запрещено.

Росприроднадзор напоминает, что, несмотря на опасность гадюки, эта змея входит в Красную книгу Петербурга. За нанесение ей вреда грозит административная и даже уголовная ответственность.

Ранее мы рассказали о том, что у кушенная змеёй в Ленобласти школьница угодила в реанимацию.

Фото: Pixabay