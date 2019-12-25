Укушенная змеёй в Ленобласти школьница угодила в реанимацию

Девочка отдыхала на даче у родственников

В Тихвинском районе Ленобласти школьница пострадала от укуса змеи. По информации издания 47news, 10-летнюю девочку госпитализировали в местную больницу и поместили в реанимацию.

Известно, что неприятная встреча школьницы со змеей произошла днем 22 июня в деревне Горка. В этом населенном пункте девочка отдыхала на даче у родственников. Какая именно змея укусила ребенка и в каком состоянии находится девочка, не уточняется.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти мать нашла бездыханное тело 3-месячного сына.

Фото: pixabay