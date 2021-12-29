В Ленобласти приостановили плановую помощь в поликлиниках

Правительство области временно передаст около 30 автомобилей своего автопарка на работу в районные больницы для обслуживания пациентов на дому.

В Ленинградской области в ближайшие дни приостановят оказание плановой помощи в поликлиниках. Прекращается проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Об этом рассказали в пресс-службе Ленобласти.

Всех врачей первичного звена переводят на осмотры больных на дому, а также оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках.

Правительство области временно передаст около 30 автомобилей своего автопарка на работу в районные больницы для обслуживания пациентов на дому.

Напомним, что в Ленобласти обновили антиковидные ограничения. До 50% сокращена заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий и бань, у которых имеются "ковид-паспорта". В "желтой" зоне до 50% сократили заполняемость ночных клубов, передвижных цирков, салонов красоты и общепита.

Ранее мы сообщали, что на базе педиатрического отделения Тосненской больницы открыли 50 коек для детей с COVID-19. Отмечается, что пока пациентов на развернутых койках нет.

Фото: Piter.tv