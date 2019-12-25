В Ленобласти приняли закон о защите домашних питомцев

Четвероногих друзей запретили содержать на лестничных клетках.

В среду, 27 мая, депутаты Ленинградской области приняли закон о содержании домашних животных и их защите от жестокого обращения. Информация об этом появилась на официальном сайте областного ЗАКСа.

Проект был предложен лидером ЛДПР Андреем Лебедевым и представителем коммунистической партии Николаем Кузьминым. Они представили несколько новых правил гуманного отношения к питомцам. Так, в коммунальных квартирах и общежитиях запрещается содержать животных за исключением собак-поводырей без получения на это согласия всех проживающих. Подъезды, лестничные площадки и тамбуры также не являются подобающим местом для любимцев.

Животных, представляющих потенциальную угрозу, необходимо поместить в вольер или держать на цепи, при этом обеспечить отсутствие травмоопасности. Кроме того, братьев наших меньших нужно регулярно кормить, не причинять им вред и по необходимости выгуливать. При наличии болезни у питомца, необходимо обращаться к ветеринару, а также выполнить стерилизацию или кастрацию в случае, если невозможно содержать потомство четвероногого друга.

В результате голосования, законопроект был принят в первом чтении.

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Фото: Piter.TV