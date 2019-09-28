В Ленобласти разложат более 850 тыс. доз от бешенства

Под лекарством замаскируют лакомство для животных.

Более 850 тысяч доз от бешенства специалисты разложат в Ленобласти, сообщила пресс-служба правительства региона.

На эти цели из бюджета выделят 14,9 миллионов рублей. Сообщается, что всего разложат 872,3 тысяч доз на на территориях буферных зон шириной до 45 километров, а также вокруг полигонов твердых бытовых отходов.

Уточняется, что лекарство замаскируют лакомством, чтобы животных можно было заманить.

Также в пресс-службе отметили, что и домашних питомцев не обделят: 55,5 тысячам животных Ленобласти сделают прививки от бешенства.

Ранее мы писали, что в Приамурье семья приютила лисенка и заразилась бешенством. Кроме того, дикие животные стали чаще подходить к домам в Ленобласти. А лоси и медведи в лесах Тихвинского района попали в объективы фотоловушек

Фото: pixabay