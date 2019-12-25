Лоси и медведи в лесах Тихвинского района попали на фотоловушки

Многие животные решили "попозировать" перед объективом.

Фотоловушки, установленные в лесах Тихвинского района, зафиксировали появление нескольких диких животных. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано Тихвин".











Камерам удалось заснять лосей, медведей и волков, которые бродили среди лесных деревьев еще в апреле. Некоторые из них вставали близко к объективу, почуяв специальную приманку.

Ранее мы рассказали о том, что медведица с тремя медвежатами выбежали из леса на дорогу под Петербургом.

Фото: ВКонтакте / tih_win