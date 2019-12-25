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Лоси и медведи в лесах Тихвинского района попали на фотоловушки
Сегодня, 13:24
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lizapoluda

Лоси и медведи в лесах Тихвинского района попали на фотоловушки

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Многие животные решили "попозировать" перед объективом.

Фотоловушки, установленные в лесах Тихвинского района, зафиксировали появление нескольких диких животных. Информация об этом появилась в ВК-сообществе  "Подслушано Тихвин".




Камерам удалось заснять лосей, медведей и волков, которые бродили среди лесных деревьев еще в апреле. Некоторые из них вставали близко к объективу, почуяв специальную приманку. 

Ранее мы рассказали о том, что медведица с тремя медвежатами выбежали из леса на дорогу под Петербургом.

Фото: ВКонтакте / tih_win

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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