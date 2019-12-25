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В Ленобласти начнут применять новые технологии по переработке мусора
Сегодня, 13:04
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lizapoluda

В Ленобласти начнут применять новые технологии по переработке мусора

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После 15 августа специалисты подберут необходимое оборудование.

В Ленинградской области появятся новые заводы по переработке мусора. Их возведение пройдет в несколько этапах. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на Зампреда областного правительства по безопасности Михаила Ильина.

Информация о будущих предприятиях была озвучена на встрече с сотрудниками научно-производственного центра "Механобр-Техника". По словам Ильина, в данный момент проходит выбор новых  технологий, необходимых для переработки отходов. Они будут определены до 15 августа: затем начнется этап подбора оборудования.

Напомним, что проектирование заводов состоится до конца текущего года.

Ранее мы рассказали о том, что Шлиссельбург подключили к новой линии водопровода.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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