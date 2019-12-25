Шлиссельбург подключили к новой линии водопровода

Город обеспечен более качественной водой.

На водопроводных сетях Шлиссельбурга ведутся работы Леноблводоканала по подготовке к зимнему сезону. С 29 по 30 июля прошел процесс переподключения на новую линию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Процедура прошла с целью повышения качества и надежности водоснабжения На время отключения водопровода к нескольким домам был организован подвоз воды.

Напомним, что по вопросам, связанным с работой объектов водоснабжения в Кировском районе Ленинградской области необходимо обратиться по телефонам 8 (81362) 75-905 или 8(812) 409-00-01.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти проходит модернизация котельных.

Фото: Piter.TV