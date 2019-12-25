В Ленобласти при пожаре погибла пожилая хозяйка дома

Рано утром в среду в Кировском районе Ленинградской области произошёл крупный пожар. Горел частный дом на Шоссейной улице в поселке Дачное. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Сообщение о возгорании поступило 16 сентября в 4:50, уже через час возгорание было ликвидировано. пожар тушили 12 человек и три единицы техники.
В пожаре погибла 72-летняя хозяйка дома. Дознание ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района.
Ранее на Ленинском проспекте ребенок поджег шторы и отравился угарным газом.
Фото: Piter.TV
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