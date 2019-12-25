В Ленобласти преступники избили и ограбили мужчину в его доме

Оперативники задержали подозреваемых.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 7 мая в полицию Гатчинского района поступило заявление от мужчины 1997 года рождения.

По его словам, двое неизвестных зашли в открытую дверь его квартиры д. №15 по ул. Зайончковского в пос. Пудость и избили его. После чего преступники отобрали 2 мобильных телефона, 2 000 рублей и ушли.

Оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались молодые люди 1996 и 1994 года рождения. Похищенное не изъято.

Возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ (Разбой).

Ранее мы сообщили, что вор распылил газ из баллончика в лицо сотруднику продуктового магазина.

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