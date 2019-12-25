Вор распылил газ из баллончика в лицо сотруднику продуктового магазина

Инцидент произошел в "Пятерочке" на Комендантском проспекте.

В среду, 6 мая, в полицию позвонил сотрудник магазина "Пятерочка" на Комендантском проспекте. Мужчина рассказал, что вечером предыдущего дня в магазин заявился агрессивный грабитель. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, неизвестный мужчина, поначалу ничем не отличающийся от покупателя, взял и попытался вынести их магазина неоплаченный товар. Воришку остановил тот самый сотрудник, но получил струю газа из баллончика в лицо. Злоумышленник, применив баллончик, скрылся с места.

Полиция уже разыскивает грабителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина украл водку, напав на сотрудницу магазина.

Фото: Piter.TV