В Ленобласти мужчина украл водку, напав на сотрудницу магазина

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 мая в полицию Сланцевского района поступило заявление от начальника службы безопасности продуктовой сети магазинов.
Он рассказал, что в д.№15 по ул. Чкалова неизвестный мужчина пробрался в техническое помещение магазина и напал на сотрудницу. Преступник ударил женщину кулаком в грудь, после чего похитил 4 бутылки водки.
Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что четверо мужчин украли продукты из "Магнита".
Фото: Pixabay
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