В Ленобласти мужчина украл водку, напав на сотрудницу магазина

Преступник ударил женщину кулаком в грудь.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 мая в полицию Сланцевского района поступило заявление от начальника службы безопасности продуктовой сети магазинов.

Он рассказал, что в д.№15 по ул. Чкалова неизвестный мужчина пробрался в техническое помещение магазина и напал на сотрудницу. Преступник ударил женщину кулаком в грудь, после чего похитил 4 бутылки водки.

Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что четверо мужчин украли продукты из "Магнита".

Фото: Pixabay