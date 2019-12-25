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В Ленобласти мужчина украл водку, напав на сотрудницу магазина
Сегодня, 12:09
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ruzannar

В Ленобласти мужчина украл водку, напав на сотрудницу магазина

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Преступник ударил женщину кулаком в грудь.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 мая в полицию Сланцевского района поступило заявление от начальника службы безопасности продуктовой сети магазинов.

Он рассказал, что в д.№15 по ул. Чкалова неизвестный мужчина пробрался в техническое помещение магазина и напал на сотрудницу. Преступник ударил женщину кулаком в грудь, после чего похитил 4 бутылки водки.

Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что четверо мужчин украли продукты из "Магнита".

Фото: Pixabay

Теги: кража, ограбление спб, разбойное нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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