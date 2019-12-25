Четверо мужчин украли продукты из "Магнита"

Сумма ущерба составила 12 816 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 18 апреля в полицию поступил звонок от товароведа продуктового магазина "Магнит" на Пулковском шоссе, д. 24.

Он рассказал, что четверо мужчин похитили товар из магазина и скрылись. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и опросили свидетелей: по их словам, это были молодые мужчины азиатской внешности.

Сумма ущерба составила 12 816 рублей. Полиция разыскивает воров.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге подросток украл продукты из "Ленты".

Фото: Pixabay