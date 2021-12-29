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В Ленобласти депутат предложил ввести охоту на волков без лицензии
Сегодня, 15:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти депутат предложил ввести охоту на волков без лицензии

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Депутат считает, что за убитого волка охотникам нужно выплачивать поощрения или выдавать лицензии на копытных.

В населенных пунктах Ленобласти участились случаи появления волков. Депутат регионального ЗакСа Андрей Гардашников обратился к председателю Комитета по животному миру Геннадию Колготину с предложением разрешить охоту на волков без лицензии.

Депутат считает, что за убитого волка охотникам нужно выплачивать поощрения или выдавать лицензии на копытных.

Андрей Гардашников обратил внимание на успешный опыт Республики Коми, где уже внедрили аналогичную инициативу. В регионе за одного добытого волка выплачивают 20 тысяч рублей.

Недавно в Ленобласти волк разорвал дворняжку.

Фото: pexels

Теги: волк, охота
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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