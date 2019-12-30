В Ленобласти предложили продлить время продажи шампанского в праздники

Автор идеи – депутат ЗакСа 47 региона Владимир Петров.

Депутат парламента Ленобласти Владимир Петров написал письмо главе Минпромторга Денису Мантурову. В послании Петров указал об одной недоработке законодательства – время продажи слабоалкогольных напитков и шампанского во время новогодних праздников можно и увеличить. Текст приводят РИА "Новости"

Депутат рассказал об обращениях избирателей, которые недовольны ограниченным временем продажи алкоголя перед праздниками. В конце года многие работают с раннего утра и не успевают сходить в магазин за алкоголем, что создает ненужные сложности.

Отметим, что в РФ продажа алкоголя запрещена в период с 23:00 до восьми часов утра. Однако в разных регионах страны можно устанавливать другие ограничения по времени – в Петербурге нельзя купить бутылку алкоголя в магазине после 22:00.

Ранее мы сообщали о том, что режим самозанятых распространяется на 19 новых регионов России, в их число вошла Ленобласть.

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