В Ленобласти предложили продлить время продажи шампанского в праздники

Депутат парламента Ленобласти Владимир Петров написал письмо главе Минпромторга Денису Мантурову. В послании Петров указал об одной недоработке законодательства – время продажи слабоалкогольных напитков и шампанского во время новогодних праздников можно и увеличить. Текст приводят РИА "Новости"
Депутат рассказал об обращениях избирателей, которые недовольны ограниченным временем продажи алкоголя перед праздниками. В конце года многие работают с раннего утра и не успевают сходить в магазин за алкоголем, что создает ненужные сложности.
Отметим, что в РФ продажа алкоголя запрещена в период с 23:00 до восьми часов утра. Однако в разных регионах страны можно устанавливать другие ограничения по времени – в Петербурге нельзя купить бутылку алкоголя в магазине после 22:00.
Ранее мы сообщали о том, что режим самозанятых распространяется на 19 новых регионов России, в их число вошла Ленобласть.
Фото: Pixabay
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