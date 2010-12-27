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В Ленобласти пожар уничтожил историческую постройку 1895 года
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lesjasap

В Ленобласти пожар уничтожил историческую постройку 1895 года

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Церковно-приходская школа полыхала вечером 16 сентября.

В Ленинградской области пожар уничтожил историческое здание. Постройка 1895 года оказалась полностью повреждена. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По данным свидетелей событий, возгорание произошло накануне вечером в городе Новая Ладога.

Известно, что строение являлось объектом культурного наследия федерального значения. Ранее там размещалась церковно-приходская школа. Заведение строили для учащихся при Климентовской церкви. Среди значимых событий можно выделить, что именно в этом здании состоялась первая конференция большевиков Новоладожского уезда в 1918 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что всероссийская акция "Сохраним лес!" прибавила Ленинградской области 16 тысяч новых деревьев.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: ленобласть, мчс, объект культурного наследия, церковно-приходская школа
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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