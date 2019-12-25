В Ленобласти начнут работу 5 новых асфальтобетонных заводов

Каждое предприятие будет производить 2 тысячи тонн смеси в сутки.

В пяти районах Ленобласти планируется запуск асфальтобетонных заводов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в среду, 8 апреля.

АБЗ появятся в Выборгском, Подпорожском, Сланцевском, Приозерском и Лужском районах. Все предприятия запускаются на базе госкомпаний, которые занимаются обслуживанием региональных дорог. Каждое из них будет производить до 2 тысяч тонн горячей асфальтобетонной смеси за сутки. При помощи материала дорожные службы будут проводить ремонтные работы по устранению деформаций.

Для указания неисправностей на областных магистралях можно обратиться по телефону "горячей линии" регионального дорожного комитета 8(812)251-42-84. Кроме того, на сайте сайте ГКУ "Ленавтодор" доступна интерактивная карта, на которой демонстрируется работа техники, прогнозы обстановки на дороге и опасные участки трасс.

Ранее мы сообщали о том, что на трассе "Магистральная" во Всеволожском районе ограничат движение.

Фото: Pixabay