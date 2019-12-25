В Ленобласти появятся 45 новых остановок

Остановки появятся во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Кингисеппского, Приозерском и Тосненском районах.

В шести районах области появятся 45 новых остановочных павильонов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, 12 остановок установят во Всеволожском районе: у железнодорожной станции Дунай, садоводства "Озерное-2", областного онкологического диспансера, в Рапполово и рядом со школой в Токсово. В Выборгском районе появятся 9 новых павильонов: в поселке Первомайское, а также у садоводств "Полет", "Металлист" и "Глубокое". В Кингисеппском районе – 2 остановки: в деревне Ветки и на дороге Гостицы — Пустомержа.

Также 13 остановок появятся в Ломоносовском районе: в деревнях Кузнецы, Малое Коновалово, Ланерево, Пениках, Малой Ижоре и рядом с поселком "Медовая поляна". В Приозерском районе – 7 остановок у садоводств "Родничок", "Автомобилист", "Сосновские озера" и на подъезде к деревне Соловьевка. В Тосненском районе также установят 2 остановки поставят на подъезде к Новолисино.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе ремонтируют 2 трассы.

Фото: Piter.TV