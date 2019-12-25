  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти появились граффити, посвященные врачам и волонтерам
Вчера, 22:54
130
smirenny

В Ленобласти появились граффити, посвященные врачам и волонтерам

0 0

Арт-объекты приурочены ко Дню России.

В Ленинградской области появились граффити, на которых врачи предстали супер-героями, сообщили на сайте администрации области. 

Так, во Всеволожске художники из центра "Альфа" представили рисунок "Суперврачи", второе граффити посвящено волонтерам. Еще один арт появился в поселке Тельмана с хэштегом #СпасибоВрачам. У изображенных героев есть реальные прототипы – сотрудники Тосненской межрайонной больницы: и.о. главного врача, врач-психотерапевт, врач-терапевт и медсестра.

Также скоро в Волхове художники представят образ современного медицинского работника также в виде супермена, сопроводив его подписью "На страже Вашего здоровья".

Адреса граффити: 

  • город Всеволожск, трансформаторные будки на Юбилейной площади/пер. Вахрушева и Колтушском ш. (на пересечении с ул. Ленинградская);
  • Тосненский район, пос. Тельмана, трансформаторная подстанция у дома №15.

Ранее мы писали, что граффити с Кинчевым у магазина "Castle Rock" снова пытались закрасить. 

Фото: lenobl.ru

Теги: граффити, стрит-арт, уличное искусство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Стрит-арт Петербурга: лица, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии