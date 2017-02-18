Граффити с Кинчевым у магазина "Castle Rock" снова пытались закрасить

Как рассказал директор магазина, художники получали разрешение на его размещение.

Во дворе магазина "Castle Rock", который находится на Лиговском проспекте, снова попытались закрасить граффити с Кинчевым. Об этом Piter.TV сообщил основатель и директор магазина Леонид Фридман.

Там десятилетиями была стена, во дворе нет ни одного подъезда, а эта стена разделает двор Лиговского, 47 со двором Лиговского 53, она же Пушкинская, 10, там проходной двор. Годами мат, похабень, никого не волновало, никто не закрашивал. И вот так лет 8 назад нарисовали ребята из "Армии АлисА" граффити с Кинчевым. Леонид Фридман

По словам Фридмана, несколько лет назад пришел человек, сказал, что он из ЖКС и закрасил стену. Когда начался скандал, в ЖКС сказали, что они никого не посылали, поэтому везде и писали, что "закрасил неизвестный".

У нас же во дворе еще есть фанаты Горшнева, они нарисовали его граффити, но та стена принадлежит гостинице "Москва". Приходил директор, говорил, что им предписали закрасить граффити, но они этого делать не стали. Ребята из "Армии АлисА" сказали мне, что они согласовали всё, нарисовали граффити заново. Леонид Фридман

Утром 10 июня охранник магазина увидел дворника с ведром краски. Он сказал, что его послали закрасить граффити. Охранник попросил утончить этот вопрос ещё раз у ЖКС, так как художники получали разрешение на этот рисунок.

Дворник ушел, так что мы теперь ждем. Леонид Фридман

Борьба художников и коммунальщиков. Какие граффити мы потеряли в этом году.

Видео: Piter.TV