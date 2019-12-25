В Ленобласти появилась платформа имени Кирилла Серебренникова

Блогер написал в Instagram, что на такое творчество его вдохновила кинокартина "Ученик".

Станцию Лемболово во Всеволожском районе переименовал петербургский уличный художник Loketski. Он переименовал станцию в платформу имени К. Серебренникова (руководитель "Гоголь-Центр").

Помимо табличку с названием платформы там же появился арт-объект с изображением Серебренникова. Сам блогер написал в Instagram, что на такое творчество его вдохновила кинокартина "Ученик".

На прошлой неделе режиссеру Кириллу Серебренникову вынесли приговор по делу "Седьмой студии". Суд признал его виновным в расхищении, приговорил к трем годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей.

Фото: Instagram/ Loketski