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В Ленобласти повсеместно открылись музеи
Сегодня, 13:58
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lizapoluda

В Ленобласти повсеместно открылись музеи

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Кроме того, жители могут посещать большинство парков региона.

Все музеи в Ленинградской области возобновили работу, однако противоэпедимические меры при посещении все еще сохраняются. Об этом рассказал председатель регионального комитета по культуре Владимир Цой.

Максимально допустимое количество людей зависит от зоны, в которой находится учреждение. Гиды используют средства индивидуальной защиты, а большинство экскурсий проходит на открытом воздухе.

Также постепенно начинают открываться областные парки. Жители уже могут прогуляться в парке усадьбы Рождествено и Тайцы, Приютино, Монрепо. Единственное исключение составляет парк при Гатчинском дворце, так как он находится во владении Петербурга.

Ранее мы рассказали о том, что в  "Севкабель Порт" открыли часть магазинов.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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