В Ленобласти повсеместно открылись музеи

Кроме того, жители могут посещать большинство парков региона.

Все музеи в Ленинградской области возобновили работу, однако противоэпедимические меры при посещении все еще сохраняются. Об этом рассказал председатель регионального комитета по культуре Владимир Цой.

Максимально допустимое количество людей зависит от зоны, в которой находится учреждение. Гиды используют средства индивидуальной защиты, а большинство экскурсий проходит на открытом воздухе.

Также постепенно начинают открываться областные парки. Жители уже могут прогуляться в парке усадьбы Рождествено и Тайцы, Приютино, Монрепо. Единственное исключение составляет парк при Гатчинском дворце, так как он находится во владении Петербурга.

Ранее мы рассказали о том, что в "Севкабель Порт" открыли часть магазинов.

Фото: Piter.TV