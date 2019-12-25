В Ленобласти построят пять электрокатамаранов для круизной компании

Судна могут осуществлять как пассажирские перевозки, так и прогулочные рейсы.

Стало известно, что компания "ВодоходЪ.Пассажирский Порт" заключила контракт с верфью "Эмпериум" (Emperium) из города Отрадное. В Ленобласти построят пять катамаранов на электродвижении модели Ecocruiser. Об этом 9 ноября пишут в профильном сообществе "Флагман-ньюс".

Судна могут осуществлять как пассажирские перевозки, так и прогулочные рейсы. Первые три электрокатамарана выйдут в первые рейсы в навигацию в следующем году. Он рассчитан на 130 пассажиров. Длина катамарана - 31 метр, ширина - 10 метров. Он создает гораздо меньше шума и двигается без запаха переработанного топлива. Судно плавно и безопасно перевозит пассажиров, развивая скорость до 30 км/ч.

Ecocruiser — первый в России серийный проект судов на электродвижении, отличающийся своей инновационностью и экологичностью. Форма поплавков катамарана делает судно более устойчивым к качке и оптимизирует расход энергии на ходу. Система управления Ecocruiser оснащена современной электроникой, а в салоне можно поддерживать комфортную температуру даже при -5 градусах за бортом.

Ранее более 104 тыс. туристов выбрали водный транспорт, чтобы добраться до Кронштадта. С конца апреля по октябрь на скоростных "Метеорах" проехали 56 тыс. пассажиров. У туристов большим спросом пользовался экскурсионный маршрут вокруг фортов на двухпалубных теплоходах: его посетили более 48 тысяч человек.

Фото: phxere