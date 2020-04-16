В Ленобласти построят еще 23 газовые заправки до 2023 года

Компания "Газпром" анонсировала строительство 23 газовых заправок в Ленинградской области до 2023 года. Дорожную карту планируют подписать на Петербургском международном газовом форуме.
По словам председателя комитета по транспорту Михаила Присяжнюка, в развитие рынка газомоторного топлива входят мероприятия и по созданию сети инфраструктуры, и по переводу техники на метан, и по закупки газовых автобусов. Чиновник уточнил, что все объекты газозаправочной инфраструктуры включены в схеме территориального планирования региона.
Ленобласть стала участников программы развития газомоторного рынка еще в 2019 году. На сжиженном газе ездят автобусы между Петербургом, Гатчиной и Тосно.
Ранее мы писали, что в Петербурге пустят 50 новых автобусов "Волгабас".
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