В Ленобласти после взрыва в квартире завели уголовные дела

Из-за хлопка повредилась не только квартира хозяина, но и жилье соседей.

После взрыва бытового газа в квартире поселка Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области следственный отдел СУ СК России возбудил два уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители завели уголовные дела по следующим статьям: ст.168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлекшее причинение крупного ущерба) и ч.1 ст. 118 УК РФ ( Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Из-за хлопка повредилась не только квартира хозяина, но и жилье соседей. В больницу попали 32-летний и 30-летний жители.

На место случившегося прибыли следственно-оперативная группа под руководством руководителя Следственного отдела по Ломоносовскому району, сотрудники полиции и спасатели МЧС.

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Фото: Piter.tv