В Ленобласти пообещали дать отопление до конца недели

В сентябре социальные объекты уже переходили на периодическое протапливание.

Власти Ленобласти пообещали дать отопление во все жилые дома до конца этой недели. Об этом сообщил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий Андреев на пресс-конференции в "ТАСС".

Отмечается, что отопление дадут раньше положенного норматива, так как среднесуточная температура воздуха понизится до +8 лишь к концу следующей недели.

В сентября в области уже проходило пробное и периодическое протапливание в социальных объектах и жилых домах. На данный момент запущена 691 котельная, полностью готов запас топлива.

Отопление в домах петербуржцев включат после 10 октября.

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