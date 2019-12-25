Отопление в домах петербуржцев включат после 10 октября

До этого в городе температура воздуха не будет опускаться ниже +15 градусов.

Отопление в жилых домах Петербурга включат не раньше середины октября. Такое решение было принято из-за пришедшей в город теплой погоды. Такое заявление сделал председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

На данный момент к отоплению полностью подключены 99% социальных объектов. Что касается жилых домов, то там отопление появится не раньше 10 октября. До этого числа, по прогнозам синоптиков, температура воздуха не будет опускаться ниже +15 градусов.

При этом включить отопление готовы и раньше, в случае ухудшения погоды и/или эпидемиологической обстановки в Петербурге.

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