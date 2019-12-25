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Отопление в домах петербуржцев включат после 10 октября
Сегодня, 15:15
1098
nastya960

Отопление в домах петербуржцев включат после 10 октября

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До этого в городе температура воздуха не будет опускаться ниже +15 градусов.

Отопление в жилых домах Петербурга включат не раньше середины октября. Такое решение было принято из-за пришедшей в город теплой погоды. Такое заявление сделал председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. 

На данный момент к отоплению полностью подключены 99% социальных объектов. Что касается жилых домов, то там отопление появится не раньше 10 октября. До этого числа, по прогнозам синоптиков, температура воздуха не будет опускаться ниже +15 градусов.

При этом включить отопление готовы и раньше, в случае ухудшения погоды и/или эпидемиологической обстановки в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 16:01

Героев 24 корп.2, батареи горяченные, зимой так не топили как сейчас, в квартире дышать нем, стояки перекрыты, а УК даже не собирается отключать отопление.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 16:38

По гарькавого 26 корпус 4 , так же , как включили отопление с 14 сентября , так и топят , денег наверно хотят побольше сорвать с жильцов 

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Ярыгина Наталья
Сегодня 16:57

Сырость в квартире! Очень ждем включения тепла, Красногвардейский район, улицв Петра Смородина

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