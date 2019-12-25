Отопление в домах петербуржцев включат после 10 октября

Отопление в жилых домах Петербурга включат не раньше середины октября. Такое решение было принято из-за пришедшей в город теплой погоды. Такое заявление сделал председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.
На данный момент к отоплению полностью подключены 99% социальных объектов. Что касается жилых домов, то там отопление появится не раньше 10 октября. До этого числа, по прогнозам синоптиков, температура воздуха не будет опускаться ниже +15 градусов.
При этом включить отопление готовы и раньше, в случае ухудшения погоды и/или эпидемиологической обстановки в Петербурге.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Героев 24 корп.2, батареи горяченные, зимой так не топили как сейчас, в квартире дышать нем, стояки перекрыты, а УК даже не собирается отключать отопление.
По гарькавого 26 корпус 4 , так же , как включили отопление с 14 сентября , так и топят , денег наверно хотят побольше сорвать с жильцов
Сырость в квартире! Очень ждем включения тепла, Красногвардейский район, улицв Петра Смородина