В Ленобласти поминки закончились стрельбой из ружья

Конфликт возник из-за раздела наследства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 22 мая в полицию Выборгского района поступил звонок от 60-и летнего мужчины. Он заявил, что его родственник выстрелил в его сторону из ружья.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что конфликт возник на похоронах матери из-за наследства. В сторону заявителя выстрелил муж его родной сестры.

Известно, что пострадавших нет. Стрелок доставлен в отдел полиции.

Ранее мы сообщили, что суд рассмотрит дело стрелка-хулигана с Кременчугской улицы.

Фото: Pixabay