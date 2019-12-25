В Ленобласти полиция проводит проверку по факту загадочного убийства

Мужчина обнаружил в доме труп.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 18 апреля в полицию обратился мужчина. Он заявил, что несколько часов назад ему позвонил сосед и сказал, что проснувшись у себя дома (д. 22 по ул. Пограничной в Сосновом Бору), нашёл труп знакомого.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили тело мужчины 1953 года рождения с ножевым ранением шеи.

По подозрению в совершённом преступлении на месте был задержан хозяин дома, который и звонил заявителю. По его словам, потерпевший пришёл к нему в гости, и они вместе распивали спиртные напитки. Позже он лег спать, а гость продолжил пить один.

Спустя час хозяин дома проснулся от неприятного запаха и увидел на полу радиатор, накрытый одеялом, а рядом с ним в крови лежал потерпевший.

Также подозреваемый отметил, что двери и окна были закрыты изнутри.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что жительница Колпино обнаружила труп дочери в квартире.

Фото: Pixabay