Жительница Колпино обнаружила труп дочери в квартире

Внешних признаков насильственной смерти на теле ребёнка не было обнаружено.

В пятницу, 17 апреля, в полицию поступил звонок от женщины 1991 года рождения с известием об обнаружении трупа. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Она заявила, что нашла труп своей дочери 2020 года рождения в квартире дома №16 по наб. Комсомольского канала г. Колпино. Известно, что никаких внешних признаков насилия на теле ребёнка не было обнаружено.

Сейчас труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили, что в мусорном баке на Шотмана обнаружили труп мужчины.

Фото: Pixabay