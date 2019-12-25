В мусорном баке на Шотмана обнаружили труп мужчины

Мужчина находился в баке в сидячем положении. Сзади за ним были одеяло и подушка.

В Петербурге 16 апреля сотрудники коммунальных служб сообщили в полицию о том, что нашли в мусорном баке на улице Шотмана тело. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп мужчины нашли в мусороприемной камере на первом этаже девятиэтажки. Мужчина, которому на вид 50 лет, находился в баке в сидячем положении. Сзади за ним были одеяло и подушка. При первичном осмотре внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

Труп направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Фото: pixabay