В Ленобласти полиция ликвидировала подпольные алкогольные цеха

В одном из гаражей изъяли более 500 литров готовых крепких алкогольных напитков различных наименований, разлитых по бутылкам.

В Тосненском районе Ленобласти полиция ликвидировала подпольные алкогольные цеха, продукция которых реализовывалась через ночные торговые "точки" Петербурга. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В Тосненском районе полицейские выявили две локации по изготовлению суррогатного алкоголя. В поселке Ульяновка во 2-м Московском проезде в гаражном ангаре оперативники обнаружили еврокубы для смешивания спирта с водой и красителями, насос, шланги, пробки, пустые канистры, ароматизаторы, брендированные наклейки и более 500 литров готовых крепких алкогольных напитков различных наименований, разлитых по бутылкам.

Аналогичный кустарный цех полицейские ликвидировали в поселке Тельмана на территории гаражного кооператива по Красноборской улице. В одном из гаражей оперативники обнаружили и изъяли 4 еврокуба для смешивания спирта с водой и красителями, насос, шланги, пробки, пустые канистры, ароматизаторы, брендированные наклейки, более 1 000 литров в канистрах готового суррогатного алкоголя, более 600 литров спирта в бочках и 60 бутылок с суррогатной водкой, упакованной в коробки.

Контрафактная продукция отправлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Алкогольный суррогат поставлялся на прилавки торговых точек Петербурга, которые занимаются ночной торговлей алкоголя под вывеской так называемых "наливаек".

Ранее полицейские Кронштадта обнаружили склад со спиртосодержащей продукцией, оборудованный в гаражах на улице Восстания.

Фото и видео: МВД