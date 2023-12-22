Житель Кронштадта разливал палёный алкоголь в гараже

Из трех гаражей оперативники изъяли около 1,5 тонны спиртосодержащей продукции.

Полицейские Кронштадта обнаружили склад со спиртосодержащей продукцией, оборудованный в гаражах на улице Восстания. Оперативники сразу же вышли на предполагаемого бутлегера. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нелегальной торговлей занимался 54-летний местный житель, работающий на морском заводе. В свободное от работы время мужчина разливал в гаражах спиртосодержащую продукцию в различные ёмкости и развозил по домам покупателей. Литр продукции стоил 130 рублей, доставка осуществлялась при заказе от пяти литров.

Помимо своего гаража подозреваемый пользовался гаражом своей матери и еще один арендовал по соседству. Из трех гаражей оперативники изъяли около 1,5 тонны спиртосодержащей продукции.

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Видео: МВД