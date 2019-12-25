Нарколог объяснил причину массового отравления алкоголем в РФ

Специалист предположил, что производители выбрали некачественный спирт в погоне за лёгкой прибылью.

Массовое отравление контрафактным алкоголем в нескольких российских регионах связано желанием производителей получить лёгкую прибыль и потерей контроля над ситуацией. Такое мнение выразил врач-нарколог Василий Шуров в беседе с телеканалом "360".

Напомним, что в продажу по стране поступила продукция из некачественного спирта и с высоким содержанием метанола.

Метанол по цвету, вкусу и запаху неотличим от этанола, поэтому обычный человек никак не может защититься. Если 10 миллилитров вызовут слепоту, то 50-80 миллилитров − смерть. Василий Шуров, врач-нарколог

Медик отметил, что при отравлении первым симптомом будет нарушение зрения. В виде двоения в глазах, мушек, потемнением картинки. Затем происходит полная потеря зрения, угнетение сознания и смерть.

Любые тяжелые токсические симптомы даже от небольших дозировок выпитого требуют вызова бригады скорой помощи и того, чтобы человека лечили к токсико-реанимации − тогда появится хоть какой-то шанс. Василий Шуров, врач-нарколог

Как заключил эксперт, производители алкоголя всегда стоят перед выбором: закупить качественный, но дорогой зерновой спирт, либо технический гидролизный. От решения бутлегеров часто зависят жизни потребителей.

Ранее мы сообщили о том, что в Ульяновской области задержали предпринимателя после смерти людей из-за отравления.

Фото: Pxhere (носит иллюстративных характер)