Нарколог объяснил причину массового отравления алкоголем в РФ

Массовое отравление контрафактным алкоголем в нескольких российских регионах связано желанием производителей получить лёгкую прибыль и потерей контроля над ситуацией. Такое мнение выразил врач-нарколог Василий Шуров в беседе с телеканалом "360".
Напомним, что в продажу по стране поступила продукция из некачественного спирта и с высоким содержанием метанола.
Метанол по цвету, вкусу и запаху неотличим от этанола, поэтому обычный человек никак не может защититься. Если 10 миллилитров вызовут слепоту, то 50-80 миллилитров − смерть.
Василий Шуров, врач-нарколог
Медик отметил, что при отравлении первым симптомом будет нарушение зрения. В виде двоения в глазах, мушек, потемнением картинки. Затем происходит полная потеря зрения, угнетение сознания и смерть.
Любые тяжелые токсические симптомы даже от небольших дозировок выпитого требуют вызова бригады скорой помощи и того, чтобы человека лечили к токсико-реанимации − тогда появится хоть какой-то шанс.
Василий Шуров, врач-нарколог
Как заключил эксперт, производители алкоголя всегда стоят перед выбором: закупить качественный, но дорогой зерновой спирт, либо технический гидролизный. От решения бутлегеров часто зависят жизни потребителей.
Ранее мы сообщили о том, что в Ульяновской области задержали предпринимателя после смерти людей из-за отравления.
Фото: Pxhere (носит иллюстративных характер)
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