В Ленобласти обнаружили плантацию конопли и арсенал оружия

Возбуждены уголовные дела.

В Ленобласти полицейские обнаружили плантацию конопли и арсенал оружия. Обыски прошли на садовом участке по Нижней улице в деревне Пертозеро у 37-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В одном из подсобных помещений полицейские обнаружили плантацию конопли, 23 растения в ведрах. Здесь же находилось оборудование для теплицы. В соседнем помещении сыщики изъяли четыре трехлитровые банки с марихуаной, а также пакет с метамфитамином, массой около 900 граммов.

Также полиция нашла целый арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны: пистолет ТТ со снаряженным магазином, 12 снарядов и различные боеприпасы.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее стало известно, что в Петербурге оружие имеют 173 тысячи граждан.

Фото: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти