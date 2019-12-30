Содержимое пакетиков было направлено на специальную экспертизу.

В Ленобласти полицейские нашли более 100 пакетиков с неизвестным веществом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 7 января. В 17:15 жители Выборгского района сообщили, что у поселка Черкасово неизвестные спрятали сыпучее вещество зелено-коричневого цвета. Полицейские прибыли на место преступления. В результате были изъяты 110 прозрачных полимерных пакетиков с комплементарной застежкой.

По факту совершенного преступления проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборгском районе двое подростков попали под колеса "Kia Rio".

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