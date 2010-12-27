У автолюбителя в Приозерском районе нашли полкилограмма психотстимулятора

В пятницу на трассе "Сортавала" сотрудники полиции проверяли документы водителей.

В пятницу, 24 августа, около семи вечера сотрудники полиции проверляи на трассе "Сортавала" докуметы автоводителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так сотрудники остановили автомобиль "Форд Мондео", в салоне которого были двое мужчин, 38-летний водитель и 23-летний пассажир. Во время осмотра машины, в багажнике нашли два полиэтиленовых пакета с белым порошком. Экспертиза позже показала, что это 515 граммов амфетамина.

В воскресенье, 26 августа, в отношении мужчин завели уголовное дело по статье "Покушение на сбыт психотропных веществ" (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ).

Ранее в Тосненском районе у мужчины нашли более 100 граммов амфетамина.

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