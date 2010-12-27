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В Тосненском районе у мужчины нашли более 100 граммов амфетамина
Сегодня, 12:14
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nastya960
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В Тосненском районе у мужчины нашли более 100 граммов амфетамина

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Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. 

В среду, 15 августа, возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который хранил у себя в квартире в Тосненском районе 104 грамма психостимуляторов.

Его квартиру обыскали 30 мая 2018 года в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Так в квартире в поселке городского типа Федоровское сотрудники обнаружили у 32-летнего мужчины 104 грамма порошкообразного вещества.

Позже экспертиза показала, что это амфетамин. Вчера в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали, что по Всеволожскому району гулял мужчина с пакетом наркотиков.

Фото: pixabay.com

 

 

Теги: наркотики , тосненский район
Категории: Лента новостей Происшествия

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