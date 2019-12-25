В Ленобласти задержали латиноамериканца за попытку незаконно попасть в Финляндию

Мужчина получил штраф.

В Ленобласти на въезде в пограничную зону задержали иностранца, который пытался попасть в Финляндию без документов. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Петербургу и ЛО.

В ходе проверки пограничники установили, что незаконно пересечь границу России пытался 23-летний гражданин одной из стран Латинской Америки. При себе у него не было документов на право пребывания в погранзоне и выезда из страны в Евросоюз. Нарушителя оштрафовали.

Ранее мы писали, что петербуржец не смог "отмазать" супругу-нарушительницу взяткой полицейскому.

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Петербургу и ЛО