Пограничники в Ленобласти поймали готовящихся к побегу латиноамериканцев

Иностранцы хотели уехать из России в Финляндию, незаконно пересекая границу.

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и области поймали в Выборгском районе готовящихся к побегу из России латиноамериканцев. Об этом рассказали в пресс-службе структуры.

Отмечается, что трое граждан одной из стран Латинской Америки готовились к незаконному пересечению границы, чтобы уехать в страны Европейского союза. Несостоявшихся беглецов заметили 26 ноября, в беседе иностранцы признались, что тщательно готовились к незаконной поездке. В ходе досмотра пограничники обнаружили заготовленные теплые вещи, деньги, предметы личной гигиены и документы. Как выяснилось, трудиться в Россию граждане прибыли законно, но из-за тяжелого финансового положения решили сбежать в Финляндию в поисках лучшей жизни.

Иностранцев привлекли к административной ответственности, назначив штраф и принудительное выдворение из страны. Пока латиноамериканцев поместили в спеццентр временного содержания в Красном Селе.

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Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО